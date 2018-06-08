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Минобороны РФ посмеялось над анекдотом о перехвате корабля
8 июня 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Российское Министерство обороны с юмором прокомментировало появившееся в украинских СМИ сообщение о перехвате в Черном море ракетного корабля военно-транспортным самолетом Ан-26.
«Гротескная новость одесской газеты об успешном «перехвате» украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что», - заявил сегодня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков также добавил, что со временем, пожалуй, следует ожидать новых сообщений о том, как украинские рыболовецкие сейнеры успешно «перехватывают» российские истребители своими рыболовными сетями. Однако, по его словам, нельзя исключать, что «данный анекдот на самом деле – «спланированная утечка» безграмотных пропагандистов командования ВСУ, передает RT.
Ранее в СМИ появилась информация, что 2 июня вблизи острова Змеиный в Черном море украинский военно-транспортный самолет Ан-26 перехватил российский малый ракетный корабль в непосредственной близости от украинской границы, однако после обнаружения корабль скрылся в открытом море.
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