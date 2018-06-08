Автовокзалы Подмосковья оборудовали бесплатным Wi-Fi

Пять автовокзалов и станций в Московской области оборудовали бесплатным Wi-Fi. Отмечается, что это сделано для наибольшего комфорта пассажиров во время ожидания транспорта на остановке.

Сеть развернута на автовокзалах в Кашире, Клину, Электрогорске, Коломне и на автостанции в Серпухове. Как отмечается, все они входят в список объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Аналогичные работы идут в Балашихе. Доступ к сети для пассажиров будет бесплатным и не потребует просмотра рекламы, передает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит отметить, что решение о внедрении беспроводного интернета на других объектах будут сделаны после завершения тестирования.