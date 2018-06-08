В Екатеринбурге начали устанавливать бетонные заграждения вокруг газонов

Чтобы малограмотные водители не парковались на газонах, власти Екатеринбурга начали устанавливать вокруг них бетонные заграждения. Теперь многие места, где почва была повреждена колесами, придется восстанавливать.

Водители безнаказанно оставляли транспорт, ведь областной суд в феврале отменил штрафы за парковку на газонах. Этот законопроект был принят на региональном уровне, но так как на федеральном - такой санкции нет, решение местных властей признали незаконным. На эту лужайку водители начали заезжать через тротуар, объясняя это тем, что в центре города дефицит парковочных мест, сообщает ОТР.

Однако теперь путь закрыт столбами и бетонными блоками. Это - единственный способ сохранить газон. И главное то, что огородить газоны решили сами чиновники, потратив на это 70 миллионов рублей.

Стоит отметить, чтобы вернуть штрафы за парковку на газонах, власти Свердловской области подали апелляцию в Верховный суд. В конце июня будут проведены общественные слушания. С их результатами, местные чиновники планируют обратиться в Государственную думу, чтобы внести изменения в кодекс об административных правонарушениях.