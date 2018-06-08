Крымский регион через 30 лет ждет малый ледниковый период

Этот вопрос астрофизики, в частности, обсуждали в ходе международной астрономической конференции «Магнетизм, циклы активности и вспышки на Солнце и звездах», сообщил на пресс-конференции в Симферополе ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Юрий ЦАП, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Активность Солнца носит периодический характер, и последние два солнечных цикла оказались аномальными – число пятен стало резко уменьшаться. Это говорит о том, что происходят какие-то процессы, которые приводят к тому, что, грубо говоря, Солнце остывает. Конечно, это очень примитивный взгляд на вещи, но, тем не менее, в науке известны периоды, когда пятен на Солнце практически не было. Это 1645-1715 годы, когда отмечались очень суровые зимы в Европе», – сообщил он, пишут "Аргументы недели-Крым".

По его словам, специалисты сходятся во мнении, что крымский регион, возможно, ждет малый ледниковый период. Однако это может роизойти не раньше, чем через 30 лет.

«Это произойдет не раньше 2050 года, если произойдет. Хотя, эта гипотеза имеет под собой серьезные основания», – добавил астрофизик.

В свою очередь замдиректора по научной работе обсерватории Кирилл АНТОНЮК подчеркнул, что очередной малый ледниковый период может и не наступить в обозначенные сроки.