Минпромполитики сравнило цены в Крыму и Краснодаре: в Крыму оказалось дешевле!

Министерство промышленной политики Крыма сравнило цены на продукты в республике, Севастополе и Краснодарском крае. Из 23 позиций продовольственных товаров цены превышают показатели соседних субъектов только по четырем наименованиям, пишут "Аргументы недели-Крым".

Так стоимость одного килограмма муки пшеничной в Крыму составляет 26,6 рубля, а в Севастополе и Краснодарском крае – 28,2 и 30,4 рубля соответственно. Килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта в крымской рознице почти на 2 рубля дешевле, чем в севастопольских, и более чем на 10 рублей, в сравнении с краснодарскми торговыми точками. Согласно предоставленным минпромполитики данным, в Крыму дешевле – на 7 и 9 рублей за 1 литр – даже подсолнечное масло.

Кроме того, в Крыму цены оказались ниже на хлеб, гречку, рис, пшено, сахар-песок, яйца куриные, свежие огурцы и помидоры, репчатый лук, морковь, молоко, сосиски, кур охлажденных, свинину и замороженную рыбу.

В то же время четыре позиции продовольственных товаров все же оказались дороже, чем в Севастополе, и семь – дороже краснодарских. Так, один килограмм говядины в Крыму стоит на 13,4% больше, чем в Севастополе и на 5,7% больше, чем в Краснодарском крае. Рыба мороженная – на 5% дороже, чем в Краснодаре, но на 15% дешевле, чем в Севастополе. Молоко в крымских магазинах также оказалось дешевле, чем в севастопольских, но дороже, чем в Краснодаре, а сметана на 5 и 20 рублей дороже, чем в Севастополе и Краснодарском крае.