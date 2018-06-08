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Мать ребенка, спевшего песню про Путина в детском саду, уволили

8 июня 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Мать ребенка, спевшего песню про Путина в детском саду, уволили
pixabay.com

Жительница Нижневартовска (ХМАО), которая ранее возмутилась исполнением воспитанниками детского сада песни про Владимира Путина, лишилась работы. Александра Терикова работала на местном телеканале N1.

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Терикова сообщила "Дождю", что 6 июня ей позвонил генеральный директор телеканала и сообщил об увольнении, заявив, что с такими политическими амбициями журналистка может смело идти работать на тот канал, которому и высказала критические замечания. Вместе с ней уволен и программный продюсер N1 Константин Щербина.

Ранее Терикова дала интервью телеканалу "Дождь", где сообщила, что считает подобные воспитательные методы неприемлемыми.

На инцидент обратила внимание детский омбудсмен ХМАО Татьяна Моховикова, которая сочла репертуар неприемлемым для столь юного коллектива, сообщает URA.Ru.

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