Власти Калининграда объяснили отмену концерта Земфиры во время ЧМ-2018
8 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу власти Калининграда рассказали, почему было решено отменить концерт российской певицы Земфиры в городе во время чемпионата мира по футболу. Информация об этом появилась ранее сегодня.
Представитель правительства Калининграда отметил, что данный шаг связан с контрактными разногласиями, которые возникли между организаторами выступления артистки и подрядчиком проведения данного мероприятия в фан-зоне, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что отмена концерта не является решением руководства города и не имеет никакого отношения к творческой деятельности Земфиры.
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