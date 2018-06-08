Власти Калининграда объяснили отмену концерта Земфиры во время ЧМ-2018

Днем в пятницу власти Калининграда рассказали, почему было решено отменить концерт российской певицы Земфиры в городе во время чемпионата мира по футболу. Информация об этом появилась ранее сегодня.

Земфире запретили давать концерты во время чемпионата мира по футболу

Представитель правительства Калининграда отметил, что данный шаг связан с контрактными разногласиями, которые возникли между организаторами выступления артистки и подрядчиком проведения данного мероприятия в фан-зоне, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что отмена концерта не является решением руководства города и не имеет никакого отношения к творческой деятельности Земфиры.