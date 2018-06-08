Видео, как слон напал на лодку с туристами, смотрят в сети

Туристы не пострадали при нападении слона на лодку. Нападение животного сняла на видео участница сафари в Ботсване. По словам автора видео, туристическая лодка нарушила спокойствие слона. Видео, как Зубков воспитывает львов волшебным тапком, популярно в сети

Он решил атаковать нарушителей его спокойствия. Слон приблизился к участникам сафари и начал толкать лодку, чтобы перевернуть ее. Капитан быстро отреагировал и принял необходимые меры, - сообщает РИА Новости.

Автор ролика рассказала, что решила записать звуки, которые издает слон, когда щиплет траву, жует ее и дышит, чтобы потом доказать, насколько близко мы подошли к нему.