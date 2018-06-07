Сегодня на 84-м году жизни скончался советский авиаконструктор Виктор Толмачев. Он был главным конструктором легендарных суперсамолетов проектов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Виктор Ильич Толмачев ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщил генеральный директор авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Виктор Толмачев родился в Курске в 1934 году. В 1959 он окончил с отличием Харьковский авиационный институт и поступил на работу в ОКБ Антонова на должность инженера-конструктора.

Он принял непосредственное участие в создании практически всех модификаций самолетов Ан, а в 1971 году стал ведущим конструктором проекта Ан-124 «Руслан». С 1985 года Толмачев был назначен главным конструктором проектов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», сообщает РИА Новости.