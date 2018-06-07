ФИФА запретила трансляцию матчей ЧМ-2018 в Крыму

Международная федерация футбола (ФИФА) так и не дала ответа на неоднократные запросы крымских властей и федерального агентства по туризму о публичных трансляциях ЧМ-2018, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом сообщил глава Минкурортов РК Вадим ВОЛЧЕНКО на Крымском спортивном форуме «Скиф».

По его словам, Крым не получил разрешения и отказа в трансляции, никакого ответа не пришло после обращений в FIFA. Однако, по словам министра, это по сути и есть запрет на трансляцию, пишет «РИА Крым».

Однако в столице Крыма все же будут организованы мероприятия для болельщиков на период проведения матчей ЧМ-2018.

