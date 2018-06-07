Эксперты оценили новый формат координации властей

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительства и глав регионов стала новым форматом координации федеральных и региональных властей, считают эксперты.

«Прямая линия стала инструментом прямого решения целого ряда проблем и конфликтов, которые население страны с большим удовольствием доводит до президента. Это уже одна из форм управления страной. Региональным властям теперь не спрятаться. Их вытаскивают на лобное место и задают вопрос напрямую», - отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Подключив к прямому общению губернаторов, Владимир Путин тем самым и снимает с повестки вопрос об одиночестве российского президента на политическом олимпе», - заявил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

«Такой формат достаточно интересен. Он дает возможность все-таки запитать федеральный и региональный контуры власти, которые иногда работают разнонаправленно», - приводит мнение директора Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова РИА Новости.