Путин развеял миф об изоляции России, считает Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что ответы президента России Владимира Путина на прямой линии развеяли миф об изоляции страны.

«Ответы Владимира Путина сегодня вновь продемонстрировали, что утверждения об изоляции России – это миф, наша политика на международной арене взвешенная, прагматичная и конструктивная, и мы по-прежнему готовы к развитию диалога со всеми здравыми силами», - отметил парламентарий.

По итогам прямой линии президента с жителями страны Леонид Слуцкий выразил уверенность, что в обозримом будущем Россия сможет восстановить международные отношения, по крайней мере, со своими европейскими партнерами, передает РИА Новости.