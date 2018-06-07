Семьям с восемью и более детьми предлагают выдавать ежемесячно 70 тысяч рублей

Российским семьям, в которых воспитываются восемь и более детей, предложили выплачивать ежемесячные президентские гранты. Кроме того, рекомендуется предоставлять таким категориям граждан автомобиль.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил соответствующее обращение российскому лидеру Владимиру Путину. По нению политика, семьям с большим количеством детей материальная помощь крайне необходима.