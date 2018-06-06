Южный берег Крыма нуждается в защите и особом статусе

После присоединения Крыма к России, Москва оценила все преимущества полуострова и начала понимать, какие именно земли требуют особого внимания. Поэтому идея придания Южному берегу Крыма особого охранного статуса звучит привлекательно.

Об этом «Аргументам недели – Крым» рассказал предприниматель, основатель сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ. Так он прокомментировал проект специалистов РАНХиГС о передаче ЮБК под прямое управление Москвы и придании ЮБК в пределах территории Алушты, Судака и Ялты охранного статуса.

«Как бывший депутат Ялтинского горсовета могу вам сказать, что сегодня ЮБК действительно нуждается в защите. Эти земли было достаточно разбазарены и сегодня им нужен особый статус», – говорит ЗУБКОВ.

По его словам, застройкой можно заняться в степных районах Крыма, где земли до сих пор пустуют без инвесторов и финансовых вливаний.

При этом, считает бизнесмен, передавать ЮБК под управление федерального центра – нецелесообразно.

«Московские чиновники также как и местные могут оказаться не чистыми на руку. Идея ученых из РАНХиГС, на мой взгляд, носит больше экономический, нежели политический оттенок. Поэтому в первую очередь южнобержные земли нуждаются в особом статусе, а не в новых руководителях из Москвы», – заключил ЗУБКОВ.

Напомним, что эксперты РАНХиГС намерены представить проект передачи ЮБК под прямое управление Москвы. Они считают необходимым придание ЮБК — в пределах территории Алушты, Судака и Ялты — охранного статуса. Авторы концепции подчеркивают, что высшим органом управления курортным центром на ЮБК должна стать рабочая группа под руководством самого президента либо главы правительства или вице-премьера. В отчете РАНХиГС отмечается, что в результате масштабной приватизации на ЮБК практически не осталось никому не принадлежащих земель.