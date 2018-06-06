Назван новый прожиточный минимум в Москве - 15 тысяч 786 рублей. Прожиточный минимум рассчитан по итогам I квартала 2018 года. Постановление о новом прожиточном минимуме подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщает m24.ru.

"Установить величину прожиточного минимума в Москве за I квартал 2018 года в расчете на душу населения – 15 тысяч 786 рублей", – говорится в документе. Согласно документу, в Москве величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за указанный период достигла 17 тысяч 990 рублей, для пенсионеров – 11 тысяч 157 рублей, для детей – 13 тысяч 787 рублей.

Напомним, с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до уровня прожиточного минимума и составил 11 163 рубля в месяц. Новый МРОТ увеличился на 1 674 рубля. Выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин пообещал, что это положительно скажется на доходах четырех миллионов россиян.