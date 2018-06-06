//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Андрей Разин рассказал о беде с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо
- Поклонники Андреевой и Бондарчука обратили внимание на просторный наряд актрисы
- Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну. Даниилу исполнилось бы 28 лет
- Сестра Жанны Фриске рассказала подписчикам, что иногда носит ее вещи
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Назван новый прожиточный минимум в Москве
6 июня 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Назван новый прожиточный минимум в Москве - 15 тысяч 786 рублей. Прожиточный минимум рассчитан по итогам I квартала 2018 года. Постановление о новом прожиточном минимуме подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщает m24.ru.
"Установить величину прожиточного минимума в Москве за I квартал 2018 года в расчете на душу населения – 15 тысяч 786 рублей", – говорится в документе. Согласно документу, в Москве величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за указанный период достигла 17 тысяч 990 рублей, для пенсионеров – 11 тысяч 157 рублей, для детей – 13 тысяч 787 рублей.
Напомним, с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до уровня прожиточного минимума и составил 11 163 рубля в месяц. Новый МРОТ увеличился на 1 674 рубля. Выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин пообещал, что это положительно скажется на доходах четырех миллионов россиян.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Путин дал интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в КНР
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты настоящие потери воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
На Украине дело возбуждено из-за публикации «списка жертв» по делу Бабченко
Поклонники Андреевой и Бондарчука обратили внимание на просторный наряд актрисы
//Общество
Ученые выявили, какая песня может помочь при спасении жизни человека
//Новости партнеров
//Общество
Ликсутов сообщил о внедрении нового стандарта выделенных полос в Москве
ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Русского национального банка»
Стал известен вероятный срок наступления нового экономического кризиса в России
//Общество
Уральские спасатели записали на видео обращение к Путину по поводу пенсии
//Общество
«Яндекс.Маркет» придумал, как не сойти с ума от выбора товаров
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
В правительстве Медведева рассмотрят 3 варианта повышения пенсионного возраста
//В мире
//Новости Redtram
Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну. Даниилу исполнилось бы 28 лет
Сестра Жанны Фриске рассказала подписчикам, что иногда носит ее вещи
//Общество
Видео, как Зубков воспитывает львов волшебным тапком, популярно в сети
//Спорт
Сборная России блекло завершила подготовку к ЧМ-2018 ничьей с Турцией
Ольга Бузова и Егор Крид устроили ссору в Сети, они не поделили подписчиков
//Общество
//Общество
//Общество
Валентина Матвиенко пытается примирить севастопольские ветви власти
"Как можно довести ребенка до такого состояния", Елену Воробей травят в Сети
//Наука
В Риме обнаружили нетронутую "гробницу атлета" возрастом более 2 тысяч лет
//Мнение
//В мире
//Общество