Ликсутов сообщил о внедрении нового стандарта выделенных полос в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о внедрении в столице выделенных полос нового формата. По словам московского чиновника, в мегаполисе в проблемных местах по новому стандарту выделенная полоса отделяется от остального трафика специальным буфером из дорожной разметки, - сообщает m24.ru.

Благодаря этому, выделенные полосы будут более заметны для водителей, и скорость движения общественного транспорта увеличится в два раза. Новые выделенные полосы появились на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и на других участках дорог в центре города, всего на протяженности 50 километров..

Изменения коснулись 79 маршрутов общественного транспорта. По словам Ликсутова, в этом году новые полосы появятся также на улице Академика Королева, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах. Власти Москвы планируют в ближайшие два года ввести в столице более 42 километров выделенных полос.