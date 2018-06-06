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В правительстве Медведева рассмотрят 3 варианта повышения пенсионного возраста

6 июня 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

В правительстве Медведева рассмотрят 3 варианта повышения пенсионного возраста
фото: pixabay.com

В правительстве Дмитрия Медведева рассмотрят три варианта повышения пенсионного возраста. О планируемом совещании у премьера по вопросу повышения пенсионного возраста сообщает РБК со ссылкой на свои источники в кабмине.  

Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова сообщила, что повышение пенсионного возраста обсуждается на совещаниях у Дмитрия Анатольевича "последние полгода минимум". Правительство пытается согласовать новые возрастные границы выхода на пенсию.

Минтруд предложит два варианта повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Предполагается два варианта: увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 60 лет, и второй - до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

По данным РБК, у Минфина более жесткие подходы к увеличению пенсионного возраста. Ведомство первого вице-премьера Антона Силуанова предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Как отмечает РБК, в Минфине эти цифры не подтверждали.

Источники РБК утверждаю, что на совещании у премьера может быть рассмотрен вопрос механизмов смягчения при повышении пенсионного возраста. Обсуждается возможность уйти на пенсию досрочно, но с пропорциональным снижением размера пенсии за каждый год досрочного выхода.  Издание ранее сообщало, что совещание по пенсионной реформе с участием Владимира Путина, запланированное на 30 мая, было отменено из-за отсутствия единой позиции Минфина и Минтруда.

По данным ФОМ, повышение пенсионного возраста поддерживают только 9% россиян.

Футбол: подлость и бабло

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