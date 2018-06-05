Валентина Матвиенко пытается примирить севастопольские ветви власти

Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО на совещании в правительстве Севастополя призвала руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти города прекратить противостояние и совместно работать, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Если не будет единой команды в городе, если будет противостояние, в том числе публичное, исполнительной и законодательной власти – порядка не будет», – обратилась она к губернатору Севастополя Дмитрию ОВСЯННИКОВУ и председателю Заксобрания Екатерине АЛТАБАЕВОЙ.

При этом МАТВИЕНКО подчеркнула, что между разными ветвями власти города нет концептуальных противостояний. «Дискредитировать власть в Севастополе никому не позволительно», – подчеркнула глава Совфеда, которую цитируют «РИА Крым».

По ее словам, конфликты во власти оказывают негативное влияния и на инвестиционный климат.

«Заканчивайте противостояние. Пожалуйста, сделайте выводы. Ситуация уже нетерпимая», – заключила МАТВИЕНКО.

Напомним, что в мае ОВСЯННИКОВ подал на АЛТАБАЕВУ в суд из-за того, что она не созвала внеочередное заседание местного парламента по его требованию. Суд не удовлетворил требования губернатора.