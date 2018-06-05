«Трактор» приглашает на конкурс рисунков на асфальте

Разыгрываются сертификаты на билеты на матчи Кубка Губернатора.

В среду, 6 июня в 18:00, состоится традиционный летний конкурс рисунков на асфальте. На площадке перед ареной «Трактор» соберутся юные художники и их родители. Встречать гостей будет талисман Белый Мишка.

Участников конкурса угостим медовыми пряниками, а лучших художников наградим сертификатами на билеты на Кубок Губернатора, который пройдет с 14 по 18 августа на ледовой арене «Трактор».