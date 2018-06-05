Матвиенко: Севастополь является гордостью россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в настоящий момент находится с рабочим визитом в Крыму, сделала важное заявление. По словам политика, Севастополь – это гордость России.

В рамках одного из своих выступлений на территории полуострова Матвиенко отметила, что этот город является для каждого россиянина символом доблести, мужества и славы.

Как сообщает РИА "Новости", спикер Совфеда призвала всех граждан страны быть достойными памяти воинов, которые защищали Севастополь и сделали его героическим. По мнению политика, молодое поколение должно будет развивать этот город, продолжая традиции дедов и отцов.