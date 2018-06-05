В Крыму высказались насчет "причастности" Украины к засухе на полуострове
5 июня 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 5 июня, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказался насчет заявления депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о том, что именно Украина устроила засуху на полуострове.
По словам российского политика, подобные заявления со стороны украинских властей лишний раз демонстрируют сущность режима в этой стране. Ганжара в беседе с RT подчеркнул, что погода в Крыму действительно засушливая, осадков давно не было, вследствие чего в четырех муниципальных образованиях республики был объявлен режим ЧС. Однако это не имеет никакого отношения к проблемам с водоснабжением, которые якобы создала Украина.
Депутат добавил, что на полуострове были построены специальные водопроводы, поэтому никакой угрозы в этом смысле нет.
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