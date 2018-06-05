МЧС выпустило предупреждение для москвичей

Во вторник утром, 5 июня, специалисты МЧС России выпустили предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации, в столице сегодня ожидаются сильнейшие порывы ветра.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что погода в течение всего дня будет не слишком хорошей: не исключены умеренные дожди, а также усиление ветра до 18 метров в секунду, передает "Росбалт".

Москвичам и гражданам, приехавшим в город из других населенных пунктов, советуют не укрываться под деревьями, а также не приближаться к рекламным щитам. Автомобили рекомендуется парковать в гаражах или как можно дальше от шатких конструкций.