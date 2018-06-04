Путин провел кадровые перестановки в МВД Крыма и в кемеровском МЧС

Президент РФ Владимир Путин провел кадровые перестановки в МВД Крыма и управлении МЧС по Кемеровской области. Президент освободил от должности главу МВД по Крыму Сергея Абисова. Абисов - генерал-майор полиции.

Указ об его отставке опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по республике Крым", — указано в документе.

Владимир Путин освободил от должности главу ГУМЧС по Кемеровской области генерал-майора внутренней службы Александра Мамонтова. В отношении Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей областного ГУМЧС. Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая. Они арестованы до 25 июля.

25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошёл крупный пожар, погибли 64 человека.