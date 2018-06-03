Экипаж МКС приземлился в казахстанской степи

Спускаемая капсула корабля «Союз-МС-07» с тремя членами экипажа МКС на борту приземлилась в степи, в окрестностях казахстанского города Жезказган. Представители ЦВО вылетели встречать экипаж.

В 12.16 мск корабль «Союз-МС-07» отстыковался от МКС. В 14.48 мск его двигательная установка включилась на торможение. В плотные слои атмосферы корабль вошел в 15.17, а в 15.26 был открыт основной парашют. В 15.40 капсула совершила приземление.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Теперь космическую вахту на МКС несут российский космонавт Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. 8 июня на МКС прибудет следующий экипаж, и длительная экспедиция МКС-56 будет работать в полном составе.

Встречать экипаж МКС вылетели восемь вертолетов Ми-8 Центрального военного округа. Также к месту посадки были переброшены четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии. Задействовано около 200 человек личного состава, сообщает РИА Новости. Ранее представители ЦВО сообщили, что встретят вернувшийся на Землю экипаж МКС со свежей черешней.

Центр управления полетами в подмосковном Королеве сообщил, что самочувствие экипажа хорошее. Начата эвакуация космонавтов с места приземления.