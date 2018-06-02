Симферополю на День рождения подарили Йошкина кота

Сегодня, 2 июня, Симферополь празднует свой День рождения. городу исполнилось 234 года. Подарок сделал город-партнёр Йошкар-Ола, подарив крымской столице бронзовую статую "Йошкин кот".

Члены делегации из Йошкар-Ола отметили, что Йошкин кот является их талисманом, который приносит им только удачу и радость.

Бронзовому коту надо потереть нос: это позволит успешно избавиться от всех накопившихся жизненных проблем, а желания сбудутся.

Весит подарок 158 кг. "Йошкин кот" - перифраз всем известного словосочетания "ёшкин кот", выражающего досаду, недоумение, сообщает ТАСС. Само выражение часто встречается в русских сказках, в них "ёшкин кот" - это Кот-Баюн, кот Бабы Яги.