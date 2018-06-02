Очистные сооружения на Южном берегу Крыма будут построены за 5,7 млрд. рублей

Глубоководные выпуски и очистные сооружения на Южном берегу Крыма будут построены за 5,7 миллиарда рублей, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госкомитета по строительству и ЖКХ Республики Крым Леонид БАБАШОВ.

Он сообщил, что на выездном заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ во главе с Галиной ХОВАНСКОЙ с участием замминистра строительства РФ Андреем ЧИБИСОМ обсуждаются проблемы Крыма в области переработки ТКО, капремонтов домов, переселения жителей из аварийных домов, водоснабжения и системы очистки стоков.

Он также отметил, что в 2018 году планируется провести ремонты в 331 многоквартирном доме, а более 700 миллионов рублей будет потрачено на водоснабжение Крыма.