Путин подписал закон об ответственности водителей при обнаружении спирта в крови

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Госдума окончательно уточнила критерии "нетрезвого водителя"

Согласного закону, принятому ранее Госдумой и Советом Федерации, ответственность для водителя транспортного средства наступает в случае употребления алкоголя, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма и более на литр крови.

Принятый закон не меняет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулём (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.