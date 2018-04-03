Путин подписал закон об ответственности водителей при обнаружении спирта в крови
3 апреля 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласного закону, принятому ранее Госдумой и Советом Федерации, ответственность для водителя транспортного средства наступает в случае употребления алкоголя, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма и более на литр крови.
Принятый закон не меняет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулём (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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