В Волгоградской области ликвидируют последствия паводка

В Кумылженском районе Волгоградской области действует режим ЧС из-за паводка. ГУ МЧС по Волгоградской области информирует о ходе ликвидации последствий подтопления.

В станице Кумылженская подтоплены 13 улиц, вода зашла в домовладения и придворовые участки. Для эвакуации населения развернуты 2 пункта временного размещения (ПВР), рассчитанные на 800 человек. Эвакуированный крупный рогатый скот обеспечен кормами. Охрана общественного порядка осуществляется силами местного отделения полиции.

Осложнение паводковой обстановки наблюдается также на территории Михайловского и Фроловского районов Волгоградской области. В Михайловском районе развернуто 5 ПВР, во Фроловском – 1 ПВР.

Межведомственный оперативный штаб ГУ МЧС по Волгоградской области работает в круглосуточном режиме. К ликвидации последствий паводка привлечено 159 человек и 49 единиц техники, из них 8 плавсредств. В зоне подтопления работают оперативные группы МЧС и аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части.

ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей населённых пунктов, входящих в зону подтопления, предпринять все меры безопасности: заранее перенести материальные ценности и запасы продуктов питания в места, где вода их не достанет. Электрические приборы и газовое оборудование необходимо обесточить. Во дворе - закрепить все предметы, которые могут уплыть. Необходимо следить за прогнозами погоды и не игнорировать рекомендации специалистов. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы или по телефону «101».