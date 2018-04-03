Путин получил от Памфиловой удостоверение президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила победившему на выборах президента России Владимиру Путину удостоверение Президента России, действующее в течение его нового срока. Выборы президента РФ официально признаны состоявшимися

Вновь избранный президент Владимир Путин, в свою очередь, выразил благодарность главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и ее коллегам по Центризбиркому за проделанную работу. «Работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. По общему мнению, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в нашей стране. В этом, безусловно, и Ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации», - цитирует Президента России «Свободная пресса».

23 марта ЦИК РФ сообщил окончательные результаты выборов президента Российской Федерации. Убедительную победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69% голосов.