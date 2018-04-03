Как в России пытаются решить проблему плохих дорог

В ближайшие шесть лет российские власти планируют потратить на строительство и ремонт дорог 11 трлн рублей. Это значительно больше, чем в было потрачено в предыдущие годы.

30 марта российское правительство выделило деньги на восстановление региональных дорог в размере 6,1 млрд рублей. Дорожникам поручено восстановить автомобильные трассы вокруг 38 крупных городов, построить развязки и объезды.

Так происходит ежегодно: бюджет выделяет деньги, дороги ремонтируют, через год они снова в негодном состоянии. В чем тут дело – выяснял корреспондент «КП». Ведь технологии дорожного строительства в России принципиально такие же, как в других странах, где асфальтовое покрытие дорожного полотна заметно отличается в лучшую сторону.

Эксперты ссылаются на несколько факторов. Во-первых, жесткие погодные условия и постоянные перепады температур. Вода в микротрещинах асфальта то замерзает, то тает, разбивая дорожное полотно. Вторая проблема – регулярное недофинансирование. И лишь на третьем месте – воровство, распилы и откаты.