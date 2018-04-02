Вор «Войны»: «В Европе фашистское отношение к детям»

Основатели российской арт-группы «Война» – супруги Олег «Вор» Воротников и Наталья «Коза» Сокол – нелегально скитаются вместе со своими тремя детьми по Европе. В интервью «Аргументам недели» Вор рассказал, с каким «фашистским» отношением сталкиваются его дети в европейских странах.

Самая отвратительная ситуация возникла в Швейцарии. Семья отказалась подписывать документы о направлении в лагерь для нелегалов, и тогда на неё напали, чтобы заточить в лагерь насильно. Причём напали не полицейские, а представители общественной организации «Вассерштрассе», которую почему-то называют правозащитной, хотя действовали они как боевики. Примечательно, что курирует организацию Социал-демократическая партия Швейцарии, член которой – Симонетта Соммаруга – является главным полицейским страны, возглавляет министерство внутренних дел и министерство юстиции. Подконтрольные ей активисты ворвались на чердак, где ютилась русская семья, и похитили детей, принимавших ванну, а после бросили их на улице как они были, то есть голыми. Вор подчёркивает: ни полиция, ни прокуратура не заинтересовались бесчинствами швейцарских боевиков, хотя эта отвратительная сцена на чердаке снята на видео .

Другая страна, о которой рассказал Вор, – Чехия. Когда семья обитала там, власти «полулегализовали» родителей, а детей не легализовали вовсе, и на этом основании медучреждения отказывали девочке в получении медицинской помощи. Решить вопрос в Чехии не удалось – ребёнку помогли врачи в Германии, да и то в обход системы. Чешские школы Вор также считает проявлением «дебильного чешского фашизма», поскольку, по его словам, там применяют телесные наказания и практикуют сегрегацию: сначала в класс входят дети чехов, а потом все остальные.