Гидрометцентр советует россиянам защищаться от солнца

С апреля Росгидрометцентр начал публиковать на своем сайте прогнозы индекса ультрафиолетового излучения, одного из важных показателей безопасности окружающей среды для здоровья человека. Глобальное потепление идет на столицу

Индекс ультрафиолетовой облученности используется для того, чтобы обратить внимание на возможные неблагоприятные воздействия солнечного излучения на здоровье людей. Предполагается, что граждане, особенно дети и старики, должны принимать меры по защите от вредного воздействия УФ-излучения.

Гидрометцентр напоминает, что воздействие ультрафиолетового излучения в больших дозах пагубно отражается на состоянии глаз и кожи человека, вызывая в организме окислительный стресс. Последствия окислительного стресса накапливаются в человеческом организме в течение всей его жизни, вызывая массу негативных реакций – от фотостарения до онкологии.

В ближайшие два дня УФ-индекс почти на всей территории России будет находиться в зоне низких значений. Однако Росгидрометцентр рекомендует россиянам запастись солнцезащитными очками, широкополыми шляпами и кремами от загара с SPF не меньше 15. Особенно это касается жителей Приморья и южных регионов нашей страны.