До туристической выставки ЛЕТО-2018 осталось меньше недели!

Главное событие Вашей весны стартует уже через неделю. Международная туристическая выставка ЛЕТО-2018, 6-7 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ежегодно выставку посещают послы и гости из различных зарубежных стран, а единым стендом выступают национальные офисы иностранных государств, консульства и представительства Чехии, Болгарии, Италии, Израиля, Кыргызстана, Китая, Кипра, ЮАР, Бангладеш. Кроме того, по-прежнему продолжает свое стремительное развитие внутренний туризм, появляются новые межрегиональные маршруты, поэтому участники блока «Межрегиональный туризм» представят гостям множество вариантов путешествия и отдыха в пределах родной страны.

Попробуйте национальные блюда и закуски на гастрономическом мастер-классе от гостеприимной и солнечной страны-партнёра Болгарии. Повара Болгарии поделятся фирменными рецептами и покажут технологию приготовления национальных блюд. Уже во второй раз мы ждем наших дорогих гостей из ЮАР, а представители провинции Мпумаланга предложат лучшие природные парки и экзотические туры по Южной Африке.

Вся Европа на крылья AirMoldova - официальный авиаперевозчик выставки ЛЕТО-2018, которая с конца апреля запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Кишинев и представит новые полетные программы с удобными стыковками в любую, даже самую отдаленную, точку Европы.

Интересные места на Урале - парк «Арамильская слобода», находящийся в живописном сосновом лесу на берегу реки Исеть сделает Ваш отдых ярким и запоминающимся!

Безопасные путешествия с АО «ЕРВ Туристическое страхование». Компания АО «ЕРВ Туристическое страхование стала официальным партнером деловых мероприятий выставки ЛЕТО-2018 и проведет семинар по теме «Уникальный страховой продукт ERV! OPTIMAльное страхование - оформление дополнительного страхового полиса для туриста. Выгодно турагентству, удобно туристу!». Ждем Вас 06.04.2018 в Зале для презентаций №1 в 13:00.А 15:00 Викторина и розыгрыш авиабилета авиакомпания "FINNAIR" на стенде оператора "Натали Турс"

Всего в рамках выставки пройдет более 40 интересных деловых мероприятий: презентации участников, круглые столы по оздоровительному туризму и вопросам организации детского отдыха для школьников, конференция по православному туризму и ряд других тематических мероприятий.

Ярким событием второго дня выставки,7 апреля, 2018, будет семинар от профессионального travel-фотографа Станислава Белоглазова, который приоткроет занавесу тайн «скрытой» и «открытой» фотосъемки. Ждем всех желающих 7.04.2018 в 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

После обхода всей выставочной экспозиции отдохнуть и насладиться Южноафриканскими зарисовками Волшебной Мпумаланги от Натальи Комаровой можно будет в art-галерее.

Интересные встречи, биржа полезных контактов, розыгрыши от участников выставки, приятные сюрпризы и гарантированно хорошее настроение - все это и многое другое Вы найдете 6 - 7 апреля на туристической выставке «ЛЕТО 2018» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Вход свободный!