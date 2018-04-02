19 грантовых заявок прошли общественную защиту в Волгограде

Участники конкурса представили проекты, направленные на создание комфортной городской среды, на внедрение инновационных технологий и программ в сфере образования детей и молодежи.

Конкурс «Территория РУСАЛа» становится для Волгограда доброй традицией. Многие проекты, представленные на общественных слушаниях в прошлом году, уже реализованы или близки к этому. И вот пришло время выбрать новые. Из 44 поданных заявок до этапа общественной защиты добрались 19, и все они так или иначе направлены на развитие городской среды. Культурные и общественные пространства, образование и досуг, спорт и здоровье – спектр инициатив широк и разнопланов. Для крупных инфраструктурных проектов необходимо участие государства, для микропроектов достаточно усилий неравнодушных граждан. А вот для промежуточного уровня, на котором инициатива снизу должна быть поддержана достойным финансированием, и придуман конкурс проектов, реализуемый Центром социальных программ РУСАЛа.

Заявки были распределены по пяти направлениям, среди которых «Здоровый город», «Город будущего» и т. д. Но на практике проекты обычно решали сразу несколько задач. Пример – креативно-спортивное пространство, которое решили создать в ВолГАУ. За аграрным университетом – пустырь, чуть далее – новые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Если построить на пустыре спортивный комплекс, удастся решить обе эти проблемы, предложив людям здоровую альтернативу деструктивному безделью. Со спортом, кстати, были связаны многие проекты. Скажем, победитель прошлого года лагерь «Орлёнок» выступил с идеей построить скалодром. МУ «Молодёжно-подростковый центр» предложил проект спортивной площадки в посёлке ГЭС – «Спортивный квARTал». А Волгоградская федерация самбо просит грант на приобретение специальных ковров: в рамках проекта «Путь к победам» в городских школах будут проходить уроки самозащиты без оружия.

Физкультура неразрывно связана со здоровьем. Об этом напоминают организаторы научно-практического центра адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями «Без границ». Центру, действующему на базе ВГАФКа, требуется современное диагностическое и коррекционное оборудование. Школа «Поколение» предложила проект «Здоровое поколение», подразумевающий строительство спортивного комплекса. Уникальность его в том, что впервые частная школа выступает инвестором в проекте муниципально-частного партнёрства.

Кстати, не забывают в «Поколении» и об образовательной функции: второй их проект – «Наука с детства». Ведь кроме здорового тела детям требуется и здоровый дух. Но снова всё упирается в дороговизну оборудования – современные научные исследования, пусть даже на школьном уровне, без специализированной техники не проведёшь. Это понимают и в общественной организации «Интеграл», чьему проекту «Робомир» для научно-технического творчества детей требуется оборудование для занятия робототехникой.

Обращает внимание на тот факт, что большинство проектов разработаны преимущественно для детей и подростков. Но не только. Столярная мастерская «Быть вместе» видит свою миссию в том, чтобы научить людей быть семьёй, получать радость от общения с детьми, заниматься с ними совместным творчеством. А Волгоградский областной геронтологический центр выступил с оригинальной инициативой: там решили не только облагородить заброшенные территории в Краснооктябрьском районе, но и устроить на них белка-парк «Ушастик.ру». Предполагается, что общение с непоседливыми зверьками поспособствует социально-психологической реабилитации пожилых людей.

Были и проекты, направленные на формирование целых городских сообществ. Инициативные работники ДК Тракторозаводского района решили отремонтировать часть помещений дома культуры, чтобы открыть там Центр социальной активности «Подиум». В его программе – круглые столы, благотворительные акции, музейные экспозиции, творческие встречи. Там будут рады всем активным жителям северного района. К этой инициативе идеологически близок и самый, пожалуй, масштабный проект из представленных – ревитализация улицы им. Дзержинского, авторства АНО «Открытый город». «Сейчас эта улица не слишком благоустроена, но раньше она была живой, дышащей, – говорит директор организации Валерия Патуева. – Мы хотим вдохнуть в неё жизнь». Речь, конечно, не идёт о полномасштабной реконструкции живописной пешеходной улицы длиной в километр – за это берётся администрация Тракторного. Но вложенные миллионы пойдут прахом, если местные жители не будут считать эту улицу по-настоящему своей. Для этого необходимо создать подлинное городское сообщество, а средством выступят специальные технологии социального проектирования. Если у ребят получится, Волгоград может получить ещё один узнаваемый бренд, ещё одно место притяжения горожан и туристов. А ведь подлинно общественных пространств Волгограду крайне не хватает.

Председательствующий в жюри генеральный директор «РУСАЛ Волгоград» Юрий Моисеев заверил конкурсантов, что благодаря увеличению финансирования в этом году будет отобрано к реализации больше проектов, чем в 2017-м. Тем более что качество и глубина проработки проектов и даже уровень их защиты заметно возросли. Так что шанс есть у каждого. А общие итоги конкурса «Территория РУСАЛа» будут подведены Экспертным советом компании 17-19 апреля.