В обзорной статье эксперт поделился своим видением ситуации на Украине и в самопровозглашенных республиках, а также рассказал о возможных перспективах ее развития.

Первый руководитель контрразведки ЛНР Владимир Громов считает, что по обе стороны конфликта на Донбассе начинает набирать обороты тенденция к «прощению и замирению». По его мнению, это не более чем очередная скоропостижная спасительная концепция для сохранения активов украинского олигархата и нынешнего административно-политического строя. Политические элиты озабочены тем, что будущее их выглядит далеко не безоблачно, а сбежать уже никуда не удастся, считает Владимир Громов.

Эксперт обращает внимание и на мартовские события – задержание Рубана и арест Савченко. Противники Порошенко стремятся к смене власти все теми же антиконституционными и террористическими способами. В то время как смена действующей майданной верхушки должна начаться с принятия закона об импичменте президента, отметил Владимир Громов.

Вопрос дальнейшего будущего Украины и Донбасса имеет право решать только Россия, подчеркнул Громов. Именно Россия обеспечивает и сохраняет сегодня территориальную целостность Украины, и решение украинского вопроса находится целиком и полностью в компетенции Кремля, цитирует «Свободная пресса» слова первого руководителя контрразведки ЛНР Владимира Громова.