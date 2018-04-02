Как Москва готовится к Пасхе
2 апреля 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Православные верующие начали готовиться с главному празднику христиан Пасхе. После Вербного воскресенья сегодня началась Страстная неделя. В 2018 году Пасху отмечают 8 апреля. В Чистый четверг на Страстной неделе принято красить яйца и печь куличи.
В Москве пасхальный кулич можно будет купить в магазинах. 13 столичных хлебозаводов приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов по разным рецептам разных форм и размеров. У московских пекарей примерно 20 рецептов, - сообщает m24.ru.
Ежедневно на прилавки городских магазинов будут привозить около 40 видов куличей. Вес лакомств составит от 100 граммов до килограмма.
Пасхальные угощения появятся почти в 12 тысячах продуктовых магазинов.
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