Как Москва готовится к Пасхе

Православные верующие начали готовиться с главному празднику христиан Пасхе. После Вербного воскресенья сегодня началась Страстная неделя. В 2018 году Пасху отмечают 8 апреля. В Чистый четверг на Страстной неделе принято красить яйца и печь куличи. У православных началась Страстная неделя

В Москве пасхальный кулич можно будет купить в магазинах. 13 столичных хлебозаводов приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов по разным рецептам разных форм и размеров. У московских пекарей примерно 20 рецептов, - сообщает m24.ru.

Ежедневно на прилавки городских магазинов будут привозить около 40 видов куличей. Вес лакомств составит от 100 граммов до килограмма.

Пасхальные угощения появятся почти в 12 тысячах продуктовых магазинов.