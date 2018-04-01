Лимузин советского периода ГАЗ-14 «Чайка» планируют снова выпускать в 2019 году

ГАЗ-14 «Чайка» - легендарный лимузин советских времен планируют начать выпускать в новой версии в 2019 году. Уникальный автомобиль стал жертвой борьбы с привилегиями еще тридцать лет назад.

Вся техническая документация и технологическая оснастка были уничтожены, считалось, что он навсегда ушел с рынка. Недавно в заброшенном сарае Нижнего Новгорода было обнаружено почти всё, что нужно, чтобы возродить выпуск автомобиля.

Производство машины возьмёт на себя некая компания, информация о которой не раскрывается. Как не известно пока ничего о технических характеристиках силового агрегата, но сообщается, что параметры мотора будут находиться на высоком уровне. Также салон машины должен сохранить уникальную стилистику легендарного лимузина, пишет портал "За рулем".

Начало производства запланировали на 1 апреля 2019 года, и авторы проекта уверены, что машина будет востребована. И они не ошибаются, о представительском ГАЗ-14 мечтает немало коллекционеров.