Врио главы Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев
1 апреля 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Он изначально считался приемником Амана Тулеева., подавшего сегодня в отставку.
Напомним, на стихийном митинге 27 марта господин Цивилев вызвал недовольство собравшихся тем, что обращаясь к Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре семью, сказал: «Вы пиаритесь на трагедии!».
А чуть позже на том же митинге он встал перед собравшимися на колени.
"Я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали", — объяснил свой поступок Цивилев.
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