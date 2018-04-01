Врио главы Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Он изначально считался приемником Амана Тулеева., подавшего сегодня в отставку.

Напомним, на стихийном митинге 27 марта господин Цивилев вызвал недовольство собравшихся тем, что обращаясь к Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре семью, сказал: «Вы пиаритесь на трагедии!».

А чуть позже на том же митинге он встал перед собравшимися на колени.

"Я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали", — объяснил свой поступок Цивилев.