Бывшая жена олигарха пытается отсудить у него триллион рублей

Экс-супруга Владимира Потанина считает, что ее иски о разделе прав на ряд принадлежащих бизнесмену компаний были рассмотрены с нарушениями. Женщина обратилась с жалобами в Верховный суд, но там их отклонили.

Бывшая жена Владимира Потанина обратилась в Верховный суд с требованием пересмотреть дело о разделе имущества, нажитого в браке с бизнесменом. Речь идет прежде всего о правах на активы компаний «Норильского никель», «Полюс Золото» и «КМ-Инвест». Наталия Потанина хочет получить компенсацию, соответствующую ее доле, а именно – триллион рублей.

Ранее Наталия Потанина не смогла ничего добиться в нижестоящих судах и теперь обратился в Верховный. Но и там получила отказ по мотиву пропуска срока давности.Однако экс-супруга бизнесмена не намерена сдаваться и собирается и дальше оспаривать решение суда.