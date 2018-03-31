Лазарева суббота - последнее чудо Великого поста

Сегодня православная церковь вспоминает одно из главных чудес христианства – воскрешение Лазаря Иисусом Христом накануне Его входа в Иерусалим и событий Страстной седмицы. Православные готовятся к празднику Воскресения Христова

Иисус воскресил Своим Словом умершего четыре дня назад Лазаря. По мнению богословов и историков церкви, смысл этого чудесного события в том, чтобы убедить древних иудеев: Иисус тоже воскреснет. А современному человеку Лазарева суббота напоминает, что после смерти и его ждет воскрешение.

Воскрешенный Лазарь вскоре уплыл на Кипр, и прожил в Ларнаке еще тридцать лет после распятия, смерти и Воскресения Иисуса Христа. На его гробнице написано: «Здесь лежит друг Христов». Православным в этот день разрешается вкушение рыбной икры, передает РИА Новости.