Крым испытывает дефицит рабочей силы ввиду крупного строительства
30 марта 2018, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]
Крым испытывает дефицит рабочей силы из-за большого количества строительства объектов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров РК Виталий НАХЛУПИН, пишут "Аргументы недели - Крым".
По его словам, на объектах строительства Крыма существуют вопросы по доставке материалов и количеству рабочих. К сожалению, республика не обеспечена всеми необходимыми материалами и приходится их привозить, пишет КИА.
Также есть дефицит рабочей силы. Поэтому, по словам НАХЛУПИНА, на объектах работают люди с материковой России, в том числе, из Сибири.
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