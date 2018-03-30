Крым испытывает дефицит рабочей силы ввиду крупного строительства

Крым испытывает дефицит рабочей силы из-за большого количества строительства объектов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров РК Виталий НАХЛУПИН, пишут "Аргументы недели - Крым".

По его словам, на объектах строительства Крыма существуют вопросы по доставке материалов и количеству рабочих. К сожалению, республика не обеспечена всеми необходимыми материалами и приходится их привозить, пишет КИА.

Также есть дефицит рабочей силы. Поэтому, по словам НАХЛУПИНА, на объектах работают люди с материковой России, в том числе, из Сибири.