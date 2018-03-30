Жена экс-директора «Гоголь-центра» опасается за жизнь мужа

Жена бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе СКР Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

По ее словам, супруг находится под стражей по так называемому «театральному делу» девять с половиной месяцев — единственный из фигурантов, тогда как остальные помещены под домашний арест.

Как сообщила Лукьянова, несколько дней назад ее мужа перевели в камеру с антисанитарными условиями, где на 12 человек всего восемь спальных мест. У продюсера поднялось давление и начались проблемы с сердцем, но врача к нему не вызвали.

По словам жены Алексея Малобродского, ей и ее дочери не позволяют звонить арестованному, а за девять месяцев им разрешили только шесть свиданий. «Неужели следствие непременно означает издевательства и унижения? Неужели права человека — это просто-напросто пустой звук?» — пишет Татьяна Лукьянова.

«Я просто хочу быть уверенной, что жизни и здоровью моего мужа ничего не угрожает. Я прошу дать мне возможность лично убедиться в этом. Я знаю, что имею на это право», — такими словами завершается письмо супруги обвиняемого.

60-летний Малобродский находится под арестом по «театральному делу». Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» театральной компании «Седьмая студия», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Письмо супруги Малобродского опубликовано на сайте «Эха Москвы».