К террористам в Сирии в прошлом году присоединились более ста крымчан

Больше ста крымчан в прошлом году покинули родную землю, чтобы присоединиться к запрещенному в РФ вооруженному формированию ИГИЛ на территории Сирии.

Только за прошлый год силовики Крыма установили личность 101 жителя полуострова, примкнувшего к террористам, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Начальник крымского главка МВД Сергей АБИСОВ рассказал сегодня депутатам, что и сегодня органы внутренних дел ведут поиск и проверяют оперативную информацию о жителях Крыма, которые примкнули к тем или иным вооруженным организациям. В том числе и к тем, что ведут бои на юго-востоке Украины. Там в так называемой антитеррористической операции участвует 218 крымчан.