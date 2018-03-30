К террористам в Сирии в прошлом году присоединились более ста крымчан
30 марта 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Больше ста крымчан в прошлом году покинули родную землю, чтобы присоединиться к запрещенному в РФ вооруженному формированию ИГИЛ на территории Сирии.
Только за прошлый год силовики Крыма установили личность 101 жителя полуострова, примкнувшего к террористам, сообщают "Аргументы недели - Крым".
Начальник крымского главка МВД Сергей АБИСОВ рассказал сегодня депутатам, что и сегодня органы внутренних дел ведут поиск и проверяют оперативную информацию о жителях Крыма, которые примкнули к тем или иным вооруженным организациям. В том числе и к тем, что ведут бои на юго-востоке Украины. Там в так называемой антитеррористической операции участвует 218 крымчан.
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