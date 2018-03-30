Кемеровчане требуют убрать пламя с логотипа 100-летия города

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем десятки жизней, жители города обратились к властям с требованием изменить логотип празднования столетия Кемерово. Малышева и Кекелидзе подтвердили: в Кемерово при пожаре погибли 64 человек

На существующем ныне логотипе предстоящего празднования столетия города Кемерово цифра 100 изображена в виде языков пламени. После трагических событий, жертвами которых стал 41 ребенок и 23 взрослых, погибших в пламени, это изображение вызывает вполне обоснованные негативные чувства.

После требования кемеровчан изменить логотип на сайте городской администрации kemerovo.ru появилось голосование. Предлагается три варианта: оставить существующий логотип, изменить существующий логотип или создать новый логотип. Вариант «оставить» явно проигрывает в ходе голосования.