Все больше девушек на Кавказе предпочитают хиджаб

На Кавказе молодые женщины все чаще по собственному осознанному желанию выбирают носить закрытые мусульманские платья и платок. Также многие девушки спокойно относятся к тому, что у мужа будут другие жены. При этом очень хотят получить образование и полноценно работать.

«Новая газета» провела опрос среди жителей Дагестана, Ингушетии и Чечни о том, как должна быть одета женщина на людях. Многие, а именно 39% опрошенных, считают, что можно носить традиционное национальное платье. Оно должно быть скромным, на голове – платок. Почти столько же при этом убеждены, что закрытое мусульманское платье обязательно. Лишь 22% респондентов допускают для женщины светский внешний вид. Интересно, что чем старше люди, тем они более лояльны к тому, как одеваются представительницы прекрасного пола. А некоторые немолодые мужчины отметили, что им нравится, когда женщина делает макияж и не облачается в длинные юбки.

Кроме того, бросается в глаза еще одна особенность. Сначала хиджаб начинают носить дочки, а затем их примеру следуют и мамы. Причем те женщины, которые предпочитают закрытые мусульманские платья, допускают наличие у супруга еще нескольких жен. Эта закономерность говорит о том, что длинные одежды – не дань местной моде, а осознанный выбор определенной модели жизни. В то же время женщины настаивают на своем праве учиться и работать, многие мужчины их поддерживают в этом.