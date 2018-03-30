Сегодня, 30 марта, газета «Миасский рабочий» встречает вековой юбилей

Газета — слово женского рода. И, как настоящая женщина, она отличалась некоторым «непостоянством» даже в названиях. Судите сами.

«Миасский рабочий» переименовывался пять раз.

30 марта 1918 года вышел первый номер издания— «Известия Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Миасского завода». Вскоре после этого газета стала называться «Известия Советов Миасса».

С приходом к власти «белых» выпуск издания прекратился примерно на год. После чего газета была вновь возрождена под названием «Уральский пролетарий». В 1920 году произошла остановка печати на полгода. Возобновленный выпуск получил новое название — «Приуральская правда».

Через 15 лет газете дали имя «Рабочая газета». А «Миасским рабочим» издание стало в 1943 году.

Любопытно, что «Приуральская правда» успела побыть не только еженедельным изданием, но и стенгазетой. С 1 мая 1922 года газета стала выходить в единственном экземпляре и вывешивалась на видном месте для общего обозрения. С 1963 года и вплоть до 2009­го «Миасский рабочий» выпускался пять раз в неделю. Долгое время издание было для жителей Миасса единственным источником информации о городе и его населении. Оно освещало важнейшие перемены в жизни города, работу «новоселов» Миасса, появившихся в годы войны: автомобильного завода «Урал», «Миассэлектроаппарата», «ГРЦ Макеева», «НПО электромеханики» и многие другие события.

«МР» подавал пример

Любопытно, что городская газета была не только рупором миасских новостей, но и своеобразным «клубом по интересам». Особенно активной была общественная деятельность редакции в 1936 году…

22 апреля 1936 года редакция «Рабочей газеты» совместно с районным советом физкультуры провела в помещении редакции… сбор велосипедистов города. Обсуждались вопросы организации велосипедной секции и участия велосипедистов в первомайской демонстрации. Были приглашены не только велосипедисты напилочного завода, предприятий «Миассзолото» и «Миасстальк», леспромхоза, лесхима, но и начинающие спортсмены.

25 апреля 1936 года литературный кружок редакции «Рабочей газеты» провел вечер памяти Владимира Маяковского. «После доклада артисты городского театра Гай, Барковская, Райсий, Степная, Уржумцев показали творчество Маяковского. Выступили также и литкружковцы».

24 мая 1936 года редакция «Рабочей газеты» вместе с райсоветом физкультуры организовала вылазку велосипедистов в Ильменский заповедник, где спортсмены осмотрели музей и копи.

5 июля 1936 года в «Рабочей газете» был создан фотокружок с целью объединения любителей­фотографов города и деревень. Консультации проводили опытный фотограф Н.А. Аблин и заведующий фотографией М.А. Савельев»

5 июня 1936 года по инициативе райсовета физкультуры и редакции «Рабочей газеты» состоялся выезд велосекции в Тургояк. В пути проводились гонки на скорость. По приезде к месту отдыха были организованы игры в волейбол, баскетбол и др. Ночлег спортсменам предоставил дом отдыха «Тургояк».

И будем писать!..

«Миасский рабочий» — ведущее общественно ­- политическое издание Миасского городского округа, старейшее периодическое издание не только на Южном Урале, но и в России. Когда-­то газета пять раз в неделю рассказывала читателю о происходящем в городе и области. Последние несколько лет газета выходит два раза в неделю — по вторникам и четвергам, общим тиражом более 10 тысяч экземпляров — самым большим среди городских и районных газет Челябинской области. А в ежедневном режиме узнавать о событиях, происходящих в городе, на Южном Урале, а также в стране и мире можно на сайте Миасский рабочий.ру, который уже также полюбился многим пользователям сети интернет и регулярно входит в ТОП­ 20 самых цитируемых СМИ Челябинской области.

Печатное издание, сайт, и, безусловно, журналисты и руководители «Миасского рабочего» постоянно становятся призерами и лауреатами конкурсов всех уровней — от городских до всероссийских. За последние пять лет сотрудники «Миасского рабочего» завоевали — чудеса случаются! — 100 наград. За это время журналисты газеты дважды становились лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость» ОНФ и встречались с Президентом РФ Владимиром Путиным, ежегодно занимали призовые места в областных конкурсах на антикоррупционную и антитеррористическую тематики, каждый год — победители в журналистских конкурсах Законодательного Собрания области, Собрания депутатов и администрации Миасского городского округа и многих других.

Кроме того, газета с 2012 года входит в Золотой фонд прессы России, а по показателям эффективности менеджмента ежегодно занимает лидирующие позиции среди городских и районных СМИ Южного Урала. Это значит, что газета не просто живет, она развивается, частично перенастраивая свой вектор в том или ином направлении, чтобы и дальше радовать вас — наших дорогих и уважаемых читателей своими материалами, репортажами и новостями, помогать в сложных жизненных ситуациях, искать ответы на ваши, порой очень сложные вопросы.