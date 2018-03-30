Кудрин назвал вероятный срок повышения пенсионного возраста в России

Пенсионный возраст в Российской Федерации будет повышен в течение 10-16 лет. Такой срок в ходе своего выступления в телевизионном эфире обозначил руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Кудрин, принявший участие в одном из ток-шоу на канале «Россия 1», высказал мнение, что страна сможет уверенно развиваться только тогда, когда темпы роста ее экономики достигнут общемировых. По словам эксперта, этой цели не удастся достичь без решения проблемы сокращения работающего населения.

Выход из ситуации бывший министр финансов видит в повышении возраста выхода россиян на заслуженный отдых. Алексей Кудрин полагает, что данная реформа будет проведена в ближайшие 10-16 лет. В течение названного экспертом срока средняя продолжительность жизни в РФ должна возрасти с нынешних 72 лет до 80.

Ранее «Аргументы недели» писали, что пенсионный возраст в России может быть повышен с 2019 года.