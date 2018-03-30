Хороший доход мужчины для женщин становится важнее верности

По данным опросов женщины больше всего ценят умных и хорошо зарабатывающих мужчин, при этом порядочность стоит лишь на третьем месте. Зато сильный пол ценит в женщинах хозяйственность и заботливость.

Как отмечает НСН, порядочный человек, к сожалению, в современном мире много не зарабатывает. А у женщин сейчас на первом месте безопасность - хорошая зарплата мужчины, его возможность обеспечивать жену, детей. Деньги вышли на первый план. На втором месте ум, интересы, чтобы было, о чем поговорить. Порядочность уже идет как добавка – хорошо, если мужчина будет честным, верным.

Зато мужчины предпочитают обычных домохозяек, стараясь особо не связываться с умными женщинами. Главное, чтобы от них ничего не требовали, и чтобы дома все было готово, чтобы была возможность просто прийти с работы и расслабиться. Мало кто из мужчин, при этом, выбирает в главном качестве женский ум, так как некоторые до сих пор считают женщину существом второго порядка. Неуверенность перед умной женщиной больше всего беспокоит таких мужчин и конкурировать с умными женщинами никто не хочет.