Юрий Болдырев: необходима подлинная дискуссия о путях развития России

В России завершились выборы президента. 4 апреля в рамках МЭФ-2018 участники конференции «Стали ли президентские выборы общественной дискуссией о будущем страны?» обсудят результаты голосования. На вопрос о том, можно ли назвать результаты выборов противоречивым, рассуждает модератор секции, член редакционного совета Российского экономического журнала, экономист и публицист Юрий Болдырев.

На выборах Юрий Болдырев являлся доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На вопрос о том, что дала эта президентская кампания стране с точки зрения социально-экономической политики, эксперт ответил следующим образом: «необходимо было посвятить избирательную кампанию путям выхода из нынешней ситуации. Ни один из участников публичных теледебатов не рискнул защищать нынешнюю социально-экономическую политику. Тем не менее, результат выборов – вроде как ее поддержка».

Эксперт так же отметил, что экономические показатели говорят о том, что страна находится даже не в кризисе, а в стремительном падении. Вопрос, есть ли вероятность, что социально-экономическая политика изменится после выборов, Болдырев прокомментировал следующим образом: «на способность власти перекусить поводок, на котором ее привели, мы пытались надеяться последние 10 лет, начиная с Мюнхенской речи президента. Но этого не произошло. Какие же основания считать, что сейчас грядут радикальные перемены? Молиться на уже почти вечного правителя еще шесть лет и ждать, когда он развернет страну, бессмысленно и просто безответственно перед своими детьми: это позиция, которую я отстаивал в ходе выборов».

В рамках МЭФ-2018 участникам конференции предстоит провести интеллектуальный анализ результатов выборов.