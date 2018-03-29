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В Волгограде запускается акселератор «Школы городских изменений»

29 марта 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

 «Школа городских изменений» – социально-образовательный проект, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года.

Акселерационная программа «Школа городских изменений» направлена на повышение устойчивости проектов в сферах социального предпринимательства, территориального развития и волонтерства.

Акселератор позволяет укрепить навыки управления социальными инициативами, помогает подготовить проект к тиражированию, а также дает возможность привлечь дополнительные ресурсы для реализации идеи. Программа предполагает индивидуальный подход в работе с каждым участником. План обучения проектных команд и стратегия деятельности в рамках проекта составляются персонально на основе аудита. Дополнительную консультационную поддержку в течение всего времени действия программы оказывают наставники и эксперты в области управления проектами, фандрайзинга, PR, финансов и др. Обучение проходит в очном и заочном форматах.

Первым действующим направлением в рамках акселерационной программы станет «Социальное предпринимательство», которое нацелено на ускоренное развитие проектов в сфере социально ориентированного бизнеса и, как результат, на кратное увеличение ключевых показателей их коммерческой деятельности. Прием заявок от потенциальных участников будет идти до 9 апреля на сайте https://fcsp.ru/program/accelerator/. В географию программы войдут следующие регионы присутствия компании: Республика Хакасия (г. Саяногорск), Красноярский край (гг. Красноярск, Ачинск), Волгоградская (г. Волгоград), Иркутская (гг. Братск, Шелехов), Кемеровская (г. Новокузнецк) и Свердловская (гг. Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) области.

Резиденты акселератора по направлению «Социальное предпринимательство» определятся по итогам экспертной оценки проектов и интервью и станут известны не позднее 26 апреля 2018 года. Обучение в рамках программы продлится с 26 апреля по 30 июня 2018 года. Руководители проектов, успешно прошедшие акселерационную программу, могут претендовать на грантовую поддержку Компании в объеме до 300 тыс. рублей.

– Акселерационная программа является логичным продолжением образовательного компонента «Школы городских изменений». Теперь у участников наших конкурсов есть возможность не только научиться разрабатывать качественные социальные или социально-предпринимательские проекты, но и заниматься их развитием уже во время реализации. Грамотное управление проектом позволяет заметно увеличить социальный эффект инициатив, а также сделать их результаты долгосрочными и устойчивыми, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Акселерационная программа «Школа городских изменений» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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«Школа городских изменений» – социально-образовательный проект, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. >>
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